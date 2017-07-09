В Лондоне перед посольством Армении проведена акция протеста против убийства в селе Алханлы Физулинского района в результате последней армянской провокации Сахибы Гулиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой, а также тяжелого ранения Сарвиназ Гулиевой.

Как передает Азертадж, в акции наряду с азербайджанцами приняли участие иностранцы, осуждающие террористические действия армян.

Участники акции с плакатами, отражающими гибель наших соотечественников и террористическую политику армян, озвучили лозунги «Мы хотим справедливости», «Карабах принадлежит Азербайджану», «Вы – детоубийцы».