Катар создал специальную комиссию, которая будет принимать заявления на получение компенсаций пострадавших от бойкота, который более месяца назад объявили Дохе четыре арабские страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на генпрокурора страны Али бен Фатыса.

«Комиссия по компенсациям станет центральным органом, который будет принимать запросы от пострадавших в результате блокады. В комиссию войдут представители МИД и министерства юстиции», — сказал генеральный прокурор.

По его словам, после получения и изучения запросов на компенсацию, комиссия будет принимать решения о дальнейших действиях. Эти дела могут рассматриваться как в местных судах, так и за пределами Катара, добавил он. По данным Катара, в результате бойкота пострадали тысячи подданных страны и иностранцев.

Бойкот предполагает не только разрыв дипломатических отношений, но и прекращение всякого транспортного сообщения, выдворение подданных Катара из государств, объявивших бойкот. Таким образом, пострадали не только бизнесмены, но и студенты, учившиеся за рубежом, смешанные семьи.