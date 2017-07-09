C авиабазы «Инджирлик» в Турции начался вывод немецкого воинского контингента.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В первую очередь в Иорданию из Турции будут выведены заправочные самолеты, а затем разведчики-бомбардировщики «Торнадо».

До сих пор на базе «Инджирлик» находились почти 260 солдат бундесвера, которые обслуживали полеты в рамках миссии международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

Как пишет Spiegel, «Торнадо» будут выведены из Турции до конца июля.

Решение о выводе немецких самолетов с «Инджирлика» было принято после вторичного запрета немецким парламентариям посетить военнослужащих на базе. Отказ от приема делегации Бундестага турецкая сторона объяснила нежеланием Берлина выдавать военных, подозреваемых в попытке госпереворота в июле прошлого года. Кроме того, Анкара обвиняет германские власти в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции.

Ранее сообщалось, что немецкие ВВС начнут вылеты с территории Иордании этой осенью.