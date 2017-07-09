Президент США Дональд Трамп не поверил заявлениям российского лидера Владимира Путина о том, что Москва не вмешивалась в прошлогодние американские выборы.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телекомпании Fox News руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас.

«Президент [Трамп] абсолютно не поверил опровержению президента Путина», — сказал Прибас. По его словам, американский лидер на встрече с главой российского государства на состоявшемся саммите G20 в Гамбурге «немедленно поднял» вопрос о якобы имевшем место вмешательстве РФ в предвыборные процессы в США.

Как указал представитель Белого дома, данный вопрос «не был пятиминутной частью разговора, этому была посвящена продолжительная часть встречи» двух лидеров. Лишь после того как стороны подробно обсудили указанную тему, они перешли к другим вопросам, отметил Прибас.