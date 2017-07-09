Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции проведет в воскресенье митинг в стамбульском районе Мальтепе, завершив 25-дневный «Марш справедливости» от Анкары до Стамбула, в ходе которого активисты партии во главе с ее лидером Кемалем Кылычдароглу преодолели более 400 километров, говорится в полученном РИА Новости заявлении партии.

«Сегодня в завершение «Марша справедливости» Кемаля Кылычдароглу мы проводим митинг в Стамбуле», — говорится в документе. По сообщениям турецких СМИ, на митинге, который начнется в 18.00 (19.00 по бакинскому времени) будет зачитан манифест с требованием к турецким властям освободить всех политзаключенных.

НРП начала марш протеста 15 июня против приговора депутату от партии Энису Бербероглу из Анкары, его планируется завершить митингом у тюрьмы в стамбульском районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат.