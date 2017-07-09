Работающие на кафедре компьютерных наук и инженерии ученые из штата Вашингтон испытали первый в мире смартфон, который не требует батареи. Ученым удалось избавиться от наиболее трудоемкого для мобильных устройств процесса, а именно преобразования аналогового сигнала в цифровые данные, пишет портал ВладТайм.

Для того, чтобы проводить кодировку входящего, а затем исходящего сигнала, исследователи использовали вибрации, имеющиеся в микрофоне и динамике девайса. По этой причине телефон не имеет возможности одновременной отправки и получения аудиофайлов. При этом, владелец подобного устройства должен постоянно удерживать кнопку на телефоне во время разговора.

Мобильный девайс всю необходимую для работы энергию получает из радиосигналов, которые переправляются с помощь базовой станции. Подключается она к сотовой сети с помощью Skype. Разработчики утверждают, что подобные станции установлены практически на все вышки сотовой связи и маршрутизаторы Wi-Fi сигнала. Это позволит обеспечить высококачественную мобильных среди подобных устройств. На данный момент мобильный телефон без аккумулятора работать может даже на расстояние свыше 15 метров от станции.