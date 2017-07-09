Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о «Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», против которой выступила российская делегация, передает ТАСС.

В документе содержится призыв к России «безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ» в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, правозащитным неправительственным организациям или СМИ.

Руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что практически в каждом из 36 пунктов авторы резолюции выдвигают обвинения в адрес России.