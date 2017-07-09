Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что тема вмешательства России в выборы в США является препятствием для улучшения отношений между странами, и этот вопрос необходимо решать, передает РИА Новости.

По его словам, эта тема поднималась на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Германии.

«Касательно дискуссии президента Трампа и Путина касательно выборов 2016 года …это была первая тема нашей дискуссии. Президент Трамп поднял этот вопрос непосредственно перед президентом Путиным и, честно говоря, мы не ожидали другого ответа, чем тот, что получили», — сказал Тиллерсон.

По его словам, нерешенность этого вопроса беспокоит американский народ, а также препятствует улучшению двухсторонних отношений. «Этот вопрос необходимо решать для того, чтобы мы могли заверить американский народ в том, что не будет вмешательства в наши выборы ни со стороны России, ни со стороны кого-либо другого», — сказал Тиллерсон.