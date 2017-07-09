Президент США Дональд Трамп заявил, что дважды во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным «давил» на него по теме «вмешательства» России в американские выборы, сообщает RT.

«Я дважды давил (в ходе разговора. — ред.) на президента Путина по поводу вмешательства России в наши выборы. Он категорически отрицал это. Я уже выразил своё мнение», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, они договорились о режиме прекращения огня в сирийских провинциях, который спасёт множество жизней.

«Теперь настало время двигаться вперёд в конструктивной работе с Россией!» — подчеркнул американский лидер.