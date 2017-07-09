Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул, чтобы поздравить войска с освобождением города от боевиков группировки «Исламское государство», сообщает Би-би-си.

Абади поблагодарит «героических военных и иракский народ за эту великую победу», сообщили в его администрации.

Правительство Ирака объявило о полном освобождении Мосула от боевиков группировки «Исламское государство».

Битва за город велась с 17 октября 2016 года.

Боевики ИГ захватили Мосул в июне 2014 года. После этого джихадисты взяли под контроль большую территорию Ирака и Сирии, на которой был объявлен так называемый халифат.