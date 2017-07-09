Трое туристов из РФ, мужчина и две женщины, задержанные турецкой полицией за то, что проникли в отель «все включено», где не проживали, и бесплатно поели там, отпущены на свободу, сообщил РИА Новости представитель местной жандармерии в воскресенье.

Инцидент произошел в районе Чамъюва турецкой провинции Анталья.

«Трое россиян проникли в работающий по системе «все включено» 4-зведочный отель, в котором они не проживали, и воспользовались едой и напитками. Персонал заподозрил, что они не являются клиентами отеля, после чего россияне попытались скрыться. В отель были вызваны наши сотрудники, которые задержали туристов и доставили их в жандармерию. Россияне уже возместили отелю стоимость еды и напитков, он отказался от претензий, поэтому задержанные были освобождены», – сказал собеседник агентства.