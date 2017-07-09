На заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ В Минске, резолюция о ситуации в Восточной Европе, автором которой выступил шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфелдин, была отвергнута, не пройдя голосования. Об этом Trend в воскресенье сказала вице-спикер Милли Меджлиса, глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова.

По ее словам, хотя и название проекта резолюции было о ситуации в Восточной Европе, но не соответствовало ему по существу.

«С момента представления на обсуждение проекта резолюции, во время проводимой с автором работы, мы старались довести до его сведения, что хотя название проекта и касается ситуации в Восточной Европе, оно не соответствует по сути. То есть проект не охватывает Восточную Европу в целом. В проекте предоставлена информация о трех странах — России, Азербайджане и Беларуси. Нужно учитывать, что Азербайджан упоминался только в начале и в конце проекта резолюции, и Азербайджан вовсе не относится к этому региону. Если речь идет о Восточной Европе, то должна была быть отражена ситуация во всех странах Восточной Европы. В первую очередь, этот момент был доведен до его [шведского депутата] сведения во время обсуждений и личных бесед, где было отмечено, что это неправильно»,- сказала Мурадова.

Вице-спикер Милли Меджлиса отметила, что члены большинства делегаций довели до сведения автора, что резолюция является односторонней, непрофессионально подготовленной, необъективной, а название проекта не соответствует его сути.

«Хотя он и продолжал настаивать на своём, ни одна его инициатива не была поддержана. При обсуждении этого вопроса в Комитете по правам человека была озвучена такая же критика в отношении резолюции», — сказала депутат.

Бахар Мурадова сообщила, что резолюция трижды выставлялась на голосование и она была признана необъективной.

Вице-спикер добавила, что согласно процедуре ПА ОБСЕ, на пленарной сессии все документы выставляются на голосование общей декларацией, в данном случае как Минская декларация. Согласно процедуре, можно потребовать повторного голосования какой-то части декларации.

Депутат отметила, что такое требование было выдвинуто, проект резолюции был выставлен на голосование целиком, то есть как «Резолюция о ситуации в Восточной Европе» и 43 голосами за и против, 18 воздержавшихся, резолюция не прошла голосование.

«Согласно процедуре, он должен был набрать две трети голосов. И так как проект не набрал голосов, резолюция была целиком отвергнута. То есть в тексте Минской декларации нет документов о ситуации в Восточной Европе», — сказала Бахар Мурадова.

Напомним, что в проекте резолюции о ситуации в Восточной Европе говорилось об ухудшении демократического развития, продолжающихся и растущих нарушениях прав человека, тяжелом состоянии политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Беларуси и Азербайджане.