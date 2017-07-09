Польские власти начали эвакуацию около 10 тыс. жителей города Белостока на востоке страны и его окрестностей в связи с найденной неразорвавшейся бомбой времён Второй мировой войны, передаёт Associated Press.

Сообщается, что к эвакуации привлечены городские автобусы. Они перевозят людей в здания школ, где те будут ждать утилизации боеприпаса.

Немецкая 500-килограммовая бомба ST-50 была обнаружена в четверг во время проведения строительных работ. По словам властей, снаряд не представляет опасности для жителей, однако она может возникнуть в ходе извлечения бомбы.

Предполагается, что сапёры погрузят её на специальную платформу и вывезут в безопасное место, где подорвут.