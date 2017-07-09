Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что Россия и США учтут его требования о недопустимости закрепления Вооружённых сил Ирана в Сирии при организации перемирия в юго-западных районах.

«Они оба (Владимир Путин и Рекс Тиллерсон. — ред.) сказали мне, что понимают позицию Израиля и рассмотрят наши требования», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Он отметил, что поддержит перемирие в приграничных районах Сирии, если оно не усилит проиранские силы.

«Израиль будет приветствовать настоящее прекращение огня в Сирии, но оно не должно привести к консолидации сил Ирана и его сателлитов в Сирии в целом и на юге Сирии в частности», — подчеркнул израильский премьер.