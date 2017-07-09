Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибудет в Украину с двухдневным визитом, в рамках которого встретится с президентом Петром Порошенко и примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина, сообщает «Корреспондент».

Заседание комиссии под председательством Порошенко будет проведено 10 июля по случаю 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Кроме того, в ходе визита Йенс Столтенберг выступит с речью в Верховной Раде, встретится со спикером и главами парламентских фракций. Генсек НАТО проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, и откроет новое здание представительства НАТО в Украине.