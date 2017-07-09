Главный официальный новостной ресурс Узбекистана, национальное информационное агентство УзА, не ​только фотошопит фотографии ​президента страны, но и постоянно копирует свои же тексты о главе государства – меняя при этом лишь фамилию, пишет «Настоящее время».

За два года в стране многое изменилось. Умер президент Ислам Каримов, его место занял экс-премьер Шавкат Мирзиеев. Но УзА продолжает писать тексты про лидера страны по одним и тем же лекалам, меняя в них лишь имена.

Все остальное (или почти все) остается без изменений.

«Нет журналистской ответственности. Они думают, что люди не обратят на это внимание. И в этом они правы: люди не читают эти скучные тексты, которые полны постоянно повторяемых, часто советских, клише», – объясняет корреспондент узбекской службы Радио Свобода Сирожиддин Толибов.

В УзА отказались отвечать на вопросы по телефону и посоветовали обратиться в агентство в письменном виде. Письмо с вопросами, отправленное 29 июня, на 8 июля оставалось без ответа.