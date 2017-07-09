B Азербайджане журналист и правозащитница подали в суд на Формулу-1, обвиняя ее в нарушении прав человека, ограничения свободы передвижения и праве на отдых, сообщает Minval.az со ссылкой на «Туран».

Проходящие уже второй год подряд в столице соревнования Гран-при «Формула-1» почти на неделю меняют жизнь бакинцев. Центр города перекрывают бетонными блоками, закрывают решетками. Это выглядит так, как будто город посадили в огромную клетку зоопарка.

B этом году на чемпионате «Формула-1 Гран При Азербайджан», которые прошли 22-25 июня, появилось новшество — вдоль решеток расставили людей в зеленых жилетах поверх военной формы. Снующие вдоль решеток группы людей и солдаты создавали впечатление осадного положения вместо ауры праздника, которую пытались создать организаторы гонок.

Может быть по ту сторону решеток, с трибун зрелище выглядело феерически, учитывая не только сами гонки, но и дорогие концерты известных иностранных звезд. Однако большинство жителей Баку, не попавших на соревнования, предпочли на эти дни выбраться из заблокированного и гудящего от рева гоночных болидов города.

Заблокированным для безбилетников оказалась и старая часть приморского бульвара на протяжении 3 километров. Bход на бульвар был открыт лишь для обладателей билетов на «Формулу-1».

Независимый журналист Татьяна Крючкина и юрист Самира Агаева считают данный факт самоуправством и грубым нарушением прав человека, поэтому они решили обратиться в суд.

«Ни одна страна, где проводится Гран-при «Формулы-1», не устраивает гонки в центре столицы. Люди не могут свободно передвигаться, не могут добраться до работы, потому что возникают проблемы с транспортом, мало того, они не могут и нормально отдохнуть. Мы сами 23 июня хотели попасть на бульвар, но не смогли. Нас остановили сотрудники полиции и волонтеры и сказали, что вход на бульвар закрыт. Бульвар — общественный объект и никто не имеет права запрещать гражданам гулять там. Насколько я знаю, гонки — не мероприятие государственной важности. Если кому-то так хочется проводить в стране гонки, пусть будут добры, построить для этого специальный трек и не нарушать права граждан. Тем более Азербайджан подписал контракт с «Формулой-1 сроком на 10 лет и проведение гонок в течение 5 лет является обязательным. То есть нарушение прав человека будет повторяться как минимум еще 3 года. Это немыслимо. Поэтому мы и решили обратиться в суд», — резюмировала Т.Крючкина.

По словам юриста Самиры Агаевой, в исковом заявлении указаны нарушения свобод, в частности, права на свободу передвижения: «Право на свободу передвижения отрегулировано во 2-ой статье Протокола #4 Европейской Конвенции по правам человека. B статье говорится, что никто не может ограничить передвижение человека. Правда, там указаны некоторые исключения, но они не относятся к тому, что творилось во время соревнований «Формулы-1». Кроме того, в исковом заявлении указано о нарушении конституционного права граждан на отдых — бульвар был закрыт во время гонок и еще 2 дня после их окончания.

Мы также указали статью 14 Европейской конвенции, в которой говорится, что никто не может подвергаться дискриминации. А именно это и происходило в дни Гран-при в Баку. На бульвар могли попасть только люди, имеющие на руках билеты, и они только могли пользоваться всеми правами на отдых в отличие от безбилетников.

B качестве ответчиков выступают Управление бульвара, компания-организатор «Формулы-1″ в Азербайджане и Исполнительная власть города Баку». Юрист также затронула вопрос перспективы данного дела: «Не думаю, что в местных инстанциях нам удастся добиться успеха. Однако, обратившись в суд, мы пытаемся создать прецедент, так как соревнования будут проходить еще 3 года. Если местные суды вынесут решение не в нашу пользу, то мы обратимся в Европейский суд по правам человека».