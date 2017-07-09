Житель французского департамента Гар выиграл в лотерею больше миллиона евро.

Как пишет Ouest France, 40-летний безработный купил лотерейный билет My Million за 5 евро в табачном ларьке. При этом мужчина был уверен, что его выигрыш составил всего 4 евро.

Победитель узнал о своем выигрыше от продавца.

«Он подошел спросить, почему рядом с его именем написано „джекпот“», — пояснил владелец киоска Стефан Лорка.

Он лично сопроводил счастливчика в Париж, где в течение недели проводились проверки, после чего счастливчику вручили чек. На что он намерен потратить деньги, не уточняется.