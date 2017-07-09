Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает, что Армения зашла в тупик в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и посредством провокаций на линии соприкосновения стремится сорвать переговорный процесс.

«Позиция Азербайджана в урегулировании конфликта носит принципиальный характер — Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Азербайджан никогда не смирится с фактом оккупации, никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство», — отмечает Э.Мамедъяров в своей статье, опубликованной в официальных СМИ по случаю Дня дипломата, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его мнению, активная деятельность Азербайджана позволила принять важные меры по предотвращению и разоблачению политики Армении.

Э.Мамедъяров отмечает, что вся международная общественность, за исключением Армении, признает, поддерживает и уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне границ. Эта позиция закреплена в известных резолюциях Совета Безопасности ООН, резолюциях и постановлениях ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совета Европы, НАТО, Движения неприсоединения и других международных организаций, а также заявлениях и двойных документах других государств на двусторонней основе.

«Попытки Армении перенести военную оккупацию территорий Азербайджана в политическую плоскость и даже легитимизировать оккупацию под предлогом самоопределения потерпели крах. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и вся международная общественность считают основанный на оккупации нынешний статус-кво неприемлемым и неустойчивым и серьезно призывают к его изменению. Изменение статус-кво, в первую очередь, предусматривает устранение факта оккупации», — подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что сформированы политико-правовые основы поэтапного урегулирования конфликта.

«Это вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне границ, возвращение азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на родные земли и сосуществование армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха в пределах границ Азербайджана в виде автономии», — пишет министр.

Э.Мамедъяров считает, что Армения зашла в тупик в переговорном процессе.

«У Армении нет иного пути, как вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий. Поэтому Армения, совершая военно-политические провокации, пытается отвлечь внимание от главной цели и, стремясь направить его на технические вопросы, воспрепятствовать переговорам», — добавил он.

Глава МИД подчеркнул, что официальный Баку и впредь будет продолжать последовательную и проактивную деятельность по ликвидации последствий армянской оккупации и обеспечению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах ее признанных на международном уровне границ.