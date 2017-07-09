Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси будет зарабатывать миллион фунтов стерлингов в неделю, передает РИА Новости со ссылкой на газету The Times.

Он станет первым футболистом в мире, который получает такую зарплату. Для сравнения нападающий «Реала» Криштиану Роналду получает 365 тысяч фунтов в неделю.

Ранее клуб анонсировал продление контракта с футболистом до 30 июня 2021 года. Документ будет подписан в ближайшее время.

По данным источника газеты, в год Месси будет зарабатывать около 54,8 миллиона фунтов.