Российский блогер Илья Варламов сообщил о смерти журналиста и блогера Антона Носика. Об этом Варламов написал в своем блоге, сообщает Minval.az.

Как отмечает «Эхо Москвы», причиной смерти Носика стал сердечный приступ.

В 1990 году Носик эмигрировал в Израиль, где начал свою журналистскую деятельность. Как журналист он приобрел широкую известность в Израиле благодаря своих газетным материалам — сначала на экономические темы, а затем — на темы интернета и компьютеров, пишет русская служба Би-би-си.

В 1997 году вернулся в Россию.

В 2016 году Антона Носика оштрафовали на 500 тысяч рублей за пост в «Живом Журнале» под заголовком «Стереть Сирию с лица земли».

Суд признал запись, в которой Носик одобрял российские бомбардировки Сирии и сравнивал страну с нацистской Германией, экстремистской.

А.Носик был хорошо известен и азербайджанской аудитории. Так, блогер в марте текущего года поехал на оккупированные азербайджанские территории, но перед этим еще и оскорбил Азербайджан.

«Утром еду в «Нагорно-Карабахскую Республику», она же древний армянский «Арцах». Говорят, красивейшее место во всем Закавказье, — написал он в своем блоге. — Есть мнение, что всякий, кто туда въезжает, нарушает территориальную целостность Азербайджана. Меня это не смущает, потому что само существование Азербайджана в качестве суверенного государственного образования я считаю досадной исторической ошибкой и недоразумением. Вот как не существовало такой страны до 1918 года, так и в последующие эпохи карта мира могла бы прекрасно без нее обойтись. Жаль, что эта счастливая возможность была упущена».

После этой поездки МИД Азербайджана включил А.Носика в «черный список».