С помощью фотошопа российские пропагандисты дорисовали президента России Владимира Путина в пустое кресло в окружении мировых лидеров на саммите G20.

Снимки опубликовал в Facebook российский оппозиционер Илья Яшин. Сравните: верхнее фото – из официального фотоотчета саммита G20, нижний снимок распространили телеведущий Владимир Соловьев, писатель Илияс Меркури, российский политик Сергей Марков, а также некоторые блогеры.

На обработанном снимке мировые лидеры обступили Владимира Путина и обсуждают с ним что-то важное, а у Ангелы Меркель на пиджаке даже появилась георгиевская лента. Пропагандисты пытаются подать обработанное фото так, будто никакой международной изоляции России нет, а мировые лидеры собрались вокруг Путина, чтобы обсудить с ним важный вопрос, пишет 1492news.