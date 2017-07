Президент США Дональд Трамп поднял и вернул морскому пехотинцу фуражку, которую с его головы сорвало ветром от вращающихся лопастей вертолёта. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошёл на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, когда американский лидер направлялся к вертолёту, чтобы полететь в Белый дом.

Трамп поднял фуражку и вернул её на голову солдату почётного караула, однако её повторно сорвало ветром. Президент США снова направился за головным убором, однако в этот раз фуражку поднял сопровождавший президента офицер.

WATCH: Before boarding Marine One, President Trump stops to retrieve a Marine’s hat that was blown off by the wind pic.twitter.com/zxBrhW1S2p

— NBC News (@NBCNews) 9 июля 2017 г.