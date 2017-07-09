В Чечне в ночь на 26 января произошла массовая внесудебная казнь, в результате которой погибли 27 жителей республики. Об этом пишет российская «Новая газета» со ссылкой на источники в управлении чеченского отделения Следственного комитета (СКР) и в администрации главы республики.

Все они, по данным издания, были задержаны в ходе массовых следственных действий на территории республики, которые начались в середине декабря 2016 года. В январе также проходили спецоперации, в ходе которых правоохранители также задерживали жителей республики. Согласно данным расследования издания, задержанные не оформлялись официально, им не предъявляли обвинения, а просто поместили в подвалы и подсобные помещения отделов республиканской полиции. Всего, по информации издания, полицейскими было задержано около 200 человек.

Некоторым из задержанных в конце февраля предъявили официальный арест по разным статьям, среди которых незаконный оборот оружия (ст.222 УК РФ), а также участие в незаконном вооруженном формировании (ст.208 УК РФ).