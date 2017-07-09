Регион Южного Кавказа вновь на грани полноценной войны по вине Армении, Азербайджан и Армения находятся на грани полноценной войны, считает политолог Сергей Марков.

«Переговоры (по Карабаху – ред.) вообще никак не идут. Они заморожены практически. Ситуация заключается в том, что сейчас там произошел как бы обстрел, который привел к тому, что с азербайджанской стороны погибла женщина и одновременно ее маленький внук. Это вызвало колоссальный гнев в азербайджанском обществе и власти вынуждены как-то реагировать и поэтому они совершили возмездие и в виде этого обстрела. И таким образом мы сейчас оказались в такой ситуации, когда могут опять возобновиться военные действия», — указал он в беседе с изданием НСН.

Эксперт полагает, что может повториться ситуация апреля 2016 года.

«Наиболее вероятно, они пойдут по сценарию апрельской войны 16 года, когда начались серьезные переговоры. Эти переговоры почти завершились успехом, но в последний момент руководство Армении не решилось подписать эти договоренности ввиду страха перед своими радикалами», — посетовал он.

По мнению политолога, России следует подтолкнуть Армению, чтобы начались переговоры. Только это может способствовать деэскалации конфликта.