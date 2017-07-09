Житель села Ашагы Нуведи Лянкяранского района района Юсиф Эльнур оглу Аббасов 2012 г.р. имеет 26 пальцев на руках и ногах.

Как сообщает АПА, по словам родственников, наличие 26 пальцев вместо положенных 20-и у мальчика никаких проблем не вызывает, напротив, Юсиф отличается от своих сверстников большей активностью. Он неоднократно бывал на обследовании, однако никаких проблем выявлено не было.

По словам врача райбольницы Расифа Ахкндова, это изменение генетическое, наследственное: «Для жизни как правило оно никаких опасности не вызывает. Операцией можно удалить лишние пальцы».

Отметим, что Юсиф – первенец в семье.