Представитель духовного лидера ИРИ в провинции Ардебиль аятолла Сеид Хасан Амели осудил Армению за провокации против мирных жителей Азербайджана, сообщает «АзерТАдж».

Как отмечается, аятолла Сеид Хасан Амели назвал убийство двухлетней Захры Гулиевой зверством и призвал восстановить территориальную целостность Азербайджана.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.