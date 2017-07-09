Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала присутствие Иванки Трамп на совещании по климату стран «Большой двадцатки» вместо своего отца, президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

По мнению Меркель, каждая страна сама решает, кто будет представлять ее на официальных встречах. Германия воспринимает Иванку Трамп как неотъемлемую часть американской делегации. «Известно, что она работает в Белом доме и участвует в определенных инициативах», — сказала Меркель.

В этом году саммит стран G20 проходил в немецком Гамбурге.