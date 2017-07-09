Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе двусторонней встречи на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге около 40 минут обсуждали «вмешательство» России в американские выборы, пишет The New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома.

По словам источника издания, временами «обстановка накалялась», и Путин «громко требовал» от Трампа доказательств того, что Москва каким-то образом пыталась оказать влияние на предвыборные процессы в США.

Как отмечает газета, после 40-минутного спора на эту тему Трамп предложил коллеге перейти к другим вопросам, в частности, к обсуждению сирийского кризиса.