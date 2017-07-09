Отмечается, что с начала беспорядков были задержаны 144 человека и ещё 144 человека арестованы.
Дата: 2017/07/09 9:05
Раздел: Мир
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