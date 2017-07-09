Полиция Гамбурга обновила данные о задержанных и арестованных с момента начала протестов в Гамбурге, их число составило 288. Об этом сообщает Welt.

Отмечается, что с начала беспорядков были задержаны 144 человека и ещё 144 человека арестованы.