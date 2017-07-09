Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке нового госпереворота.

Как передает Report, об этом он заявил на саммите G20.

Обвинения Эрдоган обосновал данными, которые предоставила турецкая разведка.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита в Гамбурге у Эрдогана спросили, за что были задержаны активисты правозащитной организации.

Политик объяснил, что на данном этапе выясняется, действительно ли некоторые правозащитники собирались в отеле на острове Бююкада, чтобы «обсуждать какое-то продолжение попытки переворота».

Турецкий также лидер отметил, что сейчас дело активистов AI будет рассматривать суд, и он не знает, что выяснится в результате расследования.