В результате обрушения жилого дома возле итальянского Неаполя погибли 8 человек. Как сообщает «Корреспондент» со ссылкой на агентство AP, пожарные и полиция в субботу достали восьмое тело из-под обломков пятиэтажного жилого дома.

Отмети, спасатели более суток пытались достать тела жертв из-под завалов, на месте работали 80 человек. Официальная причина обрушения пока не называется, однако местные власти заявляют, что это может быть связано с ремонтными работами в здании, которое находится вдоль железнодорожной линии Неаполь-Салерно в городе Торре-Аннунциата. Правоохранители продолжают расследование инцидента.