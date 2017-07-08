Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в эфире программы State of the Union на CNN, что всем известно, что Россия совершила «вмешательство» в американские президентские выборы в 2016 году.

«Все знают, что Россия вмешивалась в наши выборы», — цитирует Хейли RT со ссылкой на The Hill.