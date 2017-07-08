Члены Стамбульского общества культуры и солидарности Турция-Азербайджан провели в Стамбуле шествие в знак протеста против совершенной армянскими вооруженными силами провокации в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, сообщили Trend в субботу в Госкомитете по работе с диаспорой.

Участники шествия скандировали лозунги, в которых выражали протест убийству Аллахвердиевой Сахибы Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиевой Захры Эльнур гызы, 2015 года рождения, в результате обстрела вооруженными силами Армении из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов села Алханлы Физулинского района.

В своем выступлении председатель Стамбульского общества культуры и солидарности Турция-Азербайджан Сафар Гарагоюнлу сказал, что решительно осуждает Армению и тех, кто ее поддерживает. Он отметил, что международное сообщество должно применить санкции в отношении Армении, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.

«Турция всегда поддерживает Азербайджан. Если Армения хочет, чтобы в регионе были восстановлены мир и стабильность, она должна безоговорочно вывести свои войска с оккупированных территорий», — сказал председатель общества.

Данное шествие протеста было широко освещено турецкими СМИ.