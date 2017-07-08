Специалист по языку тела Мэри Сивилло проанализировала встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Гамбурге. Об этом пишет «Дождь».

«По ощущениям, они оба — очень уверенные в себе альфа-самцы. Но язык их тела и жестов очень сильно отличается», — сказала Сивилло.

Первое, о чем можно судить о президентах — их рукопожатие. По словам эксперта, то, что Трамп придержал Путина за локоть, говорит о его желании доминировать. Последующий дружеский хлопок по плечу — «снова стремление доминировать». По словам Сивилло, это говорит о неуверенности президента США.

Эксперт отметила и позы, в которых президенты сидели в креслах. По ее словам, «Трамп чувствовал себя намного комфортнее» и был «истинным мачо». Президент России же был ниже Трампа, поэтому «пытался компенсировать это» и сидел, облокотившись на ручки кресла. О том, что президент нервничал, говорят его руки: Владимир Путин неоднократно «потирал то один, то другой палец». Сивилло добавила, что и скрепленные пальцы Трампа тоже относятся к «неуверенной или нервозной позе».

Специалист по языку тела подчеркнула, что Трамп поддерживал визуальный контакт с собеседником, смотрел в глаза своему коллеге. В то время, как Путин «большую часть времени смотрел в пол» и только ближе к завершению беседы остановил взгляд на Трампе.

«Кажется, что он [Путин] не желает там присутствовать или нервничает, так как дело кажется ему бесполезным, возможно, он ждет, когда можно будет уйти», — заключила она.