В Конгресс-центре Гамбурга с опозданием более чем на 20 минут стартовали первые «живые» переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Российский лидер известен тем, что часто запаздывает на важные встречи. Но в этот раз, по словам наблюдателей, опоздал президент США, сообщает «Телеграф».

Встреча была запланирована на 16:45 мск (17:45 — бак.вр.), но началась после 17 часов.

Также на встречу с Путиным опоздал президент Франции Макрон. По этому поводу президент России Владимир Путин пошутил над своим французским коллегой. Об этом сообщает РИА Новости.

Французский лидер принес извинения и пояснил, что задержался, обсуждая вопросы по климату. «Надеюсь, что теперь климат будет лучше», — в шутку ответил Путин, приняв извинения. По информации Reuters, президент России прождал Макрона около 20 минут.