В Мюнхене в субботу прошла акция протеста против очередной провокации ВС Армении в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана.

Как сообщили Trend в субботу в Госкомитете по работе с диаспорой, перед акцией представители азербайджанской и турецкой общин почтили в центральной мечети Мюнхена память погибших в результате армянской провокации мирных жителей.

Организаторами акции выступили Культурный центр азербайджанцев Мюнхена и Баварская федерация турецких обществ. В ходе прошедшей в центре города акции были решительно осуждены захватническая политика Армении и обстрел военными страны-оккупанта мирных жителей Азербайджана.

Выступившие в ходе акции руководитель Культурного центра азербайджанцев Мюнхена Саттар Керимов и председатель Баварской федерации турецких обществ Махир Зейтиноглу призвали страны мира, международные организации жестко отреагировать на агрессорскую политику Армении. Акция была широко освещена в издаваемых в Германии турецкоязычных газетах.

В завершение акции от имени азербайджанской и турецкой общин было принято обращение, адресованное международным организациям. В обращении выражен призыв к мировому сообществу принять решительные меры для того, чтобы положить конец захватнической политике Армении, а также обеспокоенность тем, что равнодушие международного сообщества к происходящему может стать причиной совершения Арменией еще более тяжких преступлений.

Также при организационной поддержке «Азербайджанского дома» в Берлине на площади Брандербургские ворота прошел пикет в связи с военной провокацией ВС Армении в селе Алханлы Физулинского района. Об этом говорится в субботу в сообщении азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой.

Участники акции потребовали от международной общественности предпринять решительные шаги для прекращения агрессивной политики Армении. Участники акции подчеркнув, что убийство Гулиевой Сахибы Идрис гызы 1967 года рождения и Гулиевой Захры Эльнур гызы 2015 года рождения в результате обстрела ВС Армении села Алханлы Физулинского района из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов является преступлением против человечности отметили необходимость жестких санкций против Армении.

Участники акции также отметили, что азербайджанцы мира поддерживают все предпринятые шаги Азербайджанским государством для освобождения территорий от оккупации. Было отмечено, что освобождение азербайджанских земель от оккупации — единственный путь обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

В заключение пикета от имени участников было принято обращение к мировой общественности.