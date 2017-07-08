У Украины остался лишь один товар, которым она торгует – это русофобия и тема разделения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге в субботу, 8 июля.

«У них остался только один товар, которым они успешно торгуют – это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств», – сказал он.

По его словам, «кому-то это нравится на Западе», кто-то считает, что нельзя допустить сближения «на какой-либо почве России и Украины».

«Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром. Но, я думаю, что это когда-нибудь закончится, мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее», – добавил Путин (цитата по «Корреспонденту»).