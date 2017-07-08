Несмотря на то, что провокации совершаются вооруженными силами Армении, ответственность за них несут все государственные органы этой страны, сказал Trend в субботу руководитель аппарата Конституционного суда Азербайджана Рауф Гулиев.

Гулиев отметил, что в результате очередного военного преступления оккупационных войск Армении, совершенного четвертого июля, были убиты жители села Алханлы Физулинского района — двухлетний ребенок и ее бабушка.

«Нарушая нормы международного гуманитарного права, вооруженные силы Армении совершают акты насилия в отношении мирного населения, чем показывают, что после апрельских боев в 2016 году, уровень их боевого духа сведен к нулю, и свою силу они могут применять только на безоружных детях и женщинах. Несомненно, если произошедшая в Физулинском районе Азербайджана трагедия, а также совершенный в отношении мирного населения Ходжалинский геноцид, многочисленные акты насилия и пыток, нечеловеческое обращение и другие преступления политического и военного руководства Армении будут бепристрасно расследованы международными организациями, они должны будут предстать перед международным судом», — сказал Гулиев.

По его словам, это совершенное против мирных азербайджанских граждан военное преступление еще раз доказало, что госорганы Армении, злоупотребляя бессилием международных организаций, постоянно пытаются прибегнуть к провокациям.

«Несмотря на то, что эти провокации совершаются вооруженными силами Армении, ответственность за них несут все государственные органы этой страны. Хочу выразить нашу уверенность в том, что под руководством Президента Ильхама Алиева территориальная целостность Азербайджана в скором времени будет восстановлена, и оккупационные войска Армении будут вынуждены покинуть захваченные территории, наши соотечественники, изныгнанные из родных земель, вернутся к своим очагам», — сказал глава аппарата КС.