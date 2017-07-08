Пресвитерианский священник Таллис Обед Мозес принял присягу в качестве президента Вануату. Он занял место Болдуина Лонсдейла, который скоропостижно скончался в июне.

В Вануату, небольшой тихоокеанской стране с населением в 290 тыс. человек, президента избирает коллегия выборщиков, в которую входят члены парламента и главы региональных советов, уточняет ТАСС.

На президентское кресло претендовало 16 политиков и видных общественных деятелей. Впоследствии число претендентов сократилось до двух кандидатов — священника и экс-премьера Максима Карлота Кормана.

За Таллиса Обеда Мозеса проголосовало 39 выборщиков, за его оппонента — лишь 17.