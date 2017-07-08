Известный в прошлом британский велогонщик Роберт Миллар перенёс операцию по смене пола.

Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Inside the Games.

После операции 58-летний Миллар стал женщиной по имени Филиппа Йорк.

Отмечается, что процесс по смене пола Миллар начал ещё в 2000 году, но не заявлял о своём решении публично, поскольку боялся осуждения со стороны семьи, общества и прессы.

«К счастью, сейчас гендерные проблемы не являются предметом такой нетерпимости как раньше», — отметила Йорк.

Наибольших успехов в профессиональной карьере Миллар добился в середине 1980-х, выиграв горный зачёт престижных веломногодневок «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия».