Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.
«Будущее Сирии и будущее президента Асада как политического деятеля должен определять сирийский народ», — ответил Путин на вопрос RT.
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.
«Будущее Сирии и будущее президента Асада как политического деятеля должен определять сирийский народ», — ответил Путин на вопрос RT.
Дата: 2017/07/08 18:43
Раздел: Странности
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