Президент России Владимир Путин заявил, что будущее сирийского лидера Башара Асада должен определять народ Сирии.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

«Будущее Сирии и будущее президента Асада как политического деятеля должен определять сирийский народ», — ответил Путин на вопрос RT.