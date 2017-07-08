Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с итоговой речью на саммите G20 в Гамбурге. Немецкий лидер обозначила главные результаты, к которым лидеры стран «Большой двадцатки» пришли в ходе переговоров.

По словам Меркель, участники саммита высказались за борьбу с протекционизмом. Она подтвердила выход США из Парижского соглашения по климату.

— К сожалению Соединённые Штаты заявили, что намерены покинуть Парижское соглашение. Но я рада отметить, что другие члены считают подобное решение невозможным для себя, — подчеркнула она (цитата по «Лайфу»).

— Не может быть никакого оправдания насилию во время протестов против G20, сказав, что правоохранительные органы выполнили свою работу на высшем уровне.