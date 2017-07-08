Президенты Турции и США встретились в конференц-центре «Мессе» и беседовали около двадцати минут.

В рамках саммита G20 в Гамбурге состоялась незапланированная встреча президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, сообщает Лайф со ссылкой на агентство Anadolu. Разговор глав государств продлился около двадцати минут.