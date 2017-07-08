В рамках саммита G20 в Гамбурге состоялась незапланированная встреча президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, сообщает Лайф со ссылкой на агентство Anadolu. Разговор глав государств продлился около двадцати минут.
Дата: 2017/07/08 18:30
Раздел: Новость
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