Сотрудники правоохранительных органов задержали около 30 человек, проводивших в Москве агитацию за оппозиционера Алексея Навального, сообщил в субботу координатор столичного штаба политика Николай Ляскин.

«Уже 32 точно задержанных, это не только координаторы точек. Агрессивнее всего задерживают тех, у кого в руках красные шары, а также людей, которые активно агитируют», — сказал Н.Ляскин «Интерфаксу».

По его словам, задержания проводятся не повсеместно, на северо-востоке столицы агитация проходит спокойно, с юго-востока, из района Кузьминок и Текстильщиков, поступают сигналы что задерживают «всех, и координаторов, и простых агитаторов».

«Порядка 160 человек ещё продолжает агитировать», — сказал Н.Ляскин.

Сторонники А.Навального 8-9 июля проводят «агитационный субботник» в Москве и городах России, в ходе которого распространяют информацию о политике и его взглядах. В Москве акция проводится возле станций метро.