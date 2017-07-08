5 июля из дома по улице Домостроительной неподалеку от станции Сколково начали выселять армянские семьи из Азербайджана, которых московское правительство разместило там в конце 1990-х. Проблема затронула 143 квартиры: по версии столичных чиновников, беженцы не имеют права на проживание в них; жильцы считают, что виновата миграционная служба, так и не предоставившая им необходимых документов. Спецкор «Медузы» Илья Жегулев попытался разобраться в ситуации.

Когда после распада СССР резко обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, из Баку и других азербайджанских городов уехали несколько сотен тысяч армян. Некоторые из них перебрались с семьями в Москву, где правительство Юрия Лужкова обещало помочь беженцам. Сначала их расселили по свободным гостиницам, а в 1998 году городская миграционная служба при комитете труда и занятости направила некоторых из них в миграционный центр в Востряково.

Беженцы, жившие на Домостроительной без документов на недвижимость, за это время успели получить российские паспорта, вырастить детей, освоиться, найти работу.

В 2016 году по квартирам дома на Домостроительной стали ходить представители городского департамента имущества. Они предупреждали тех, кто так и не смог прописаться в своих квартирах, о будущем выселении: как объясняли чиновники, занимавшуюся беженцами миграционную службу при комитете занятости и труда уже упразднили, так что бумаги на недвижимость никто уже жителям не выдаст — и нужно просто покинуть помещения. Кроме того, летом 2015 года из закона об основах московской жилищной политики исключили статью 44, в которой говорилось о том, что гражданина могут выселить из квартиры, не предоставив другого места для жилья, только в судебном порядке.