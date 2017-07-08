В Хачмазском районе произошло убийство. Как сообщили Report в районной прокуратуре, инцидент произошел сегодня в районе 10:30.

Так, 38-летний житель села Бахтияр Умаров напал на односельчан. Он нанес ножевые ранения односельчанину 39-летнему Магерраму Гаджиеву и 38-летнему Мазахиру Мустафаеву. Он хотел ранить третьего, некоего человека по имени Магеррам, но сделать этого ему не удалось.

Магеррам Гаджиев от полученных травм скончался, Мазахир Мустафаев был доставлен в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Тело Магеррама Гаджиева было исследовано в Хачмазском районном отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и научно-практической и учебной Патологический анатомии.

Отмечается, что совершивший преступление Бахтияр Умаров душевнобольной.

Сотрудники Хачмазской районной прокуратуры и районного отделения полиции ведут расследование. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120 (Умышленное убийство) Уголовного Кодекса, ведется расследование.

Позже Бахтияр Умаров был задержан сотрудниками Хачмазского районного отделения полиции (РОП) и доставлен в отделение.