Бывший президент СССР Михаил Горбачёв считает, что сам факт встречи главы российского государства Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа уже говорит о многом.

«Уже сам факт встречи говорит о многом. Тем более что были достигнуты конструктивные договорённости», — заявил Горбачёв в интервью агентству Интерфакс.

По его словам, то, что Трамп отозвался о результатах встречи, «это очень хорошо».

«Трамп не пустой человек, он непредсказуемый. И если он такое говорит о результатах встречи, это прекрасно. Теперь, самое главное, чтобы последовали конкретные шаги по осуществлению договорённостей», — считает бывший лидер СССР.

При этом он отметил необходимость дальнейших двухсторонних контактов.