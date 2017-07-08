«Уже сам факт встречи говорит о многом. Тем более что были достигнуты конструктивные договорённости», — заявил Горбачёв в интервью агентству Интерфакс.
По его словам, то, что Трамп отозвался о результатах встречи, «это очень хорошо».
«Трамп не пустой человек, он непредсказуемый. И если он такое говорит о результатах встречи, это прекрасно. Теперь, самое главное, чтобы последовали конкретные шаги по осуществлению договорённостей», — считает бывший лидер СССР.
При этом он отметил необходимость дальнейших двухсторонних контактов.