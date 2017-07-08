Ведущая итальянская газета “L’Opinione” опубликовала статью об очередной провокации армянских войск против мирных жителей села Алханлы Физулинского района Азербайджана, в результате которой погибли двухлетняя девочка и ее бабушка, еще одна жительница села получила ранения. Об этом пишет «Тренд».

Журналист-исследователь Доменико Летициа в своей статье рассказал о совершенных армянами преступлениях против мирных жителей азербайджанского села. Из региона армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в частности с линии соприкосновения войск, ежедневно все больше и больше поступают страшные новости об убийствах мирных жителей Азербайджана, пишет журналист.

По его словам, очередную ужасающую новость содержали сообщения министерств обороны и иностранных дел Азербайджана: в результате армянской провокации погибли двухлетняя девочка Захра и ее бабушка, еще одна жительница села получила тяжелые ранения.

Произошедшее автор расценивает как акт вандализма, что, по его мнению, еще раз подтверждает террористическую сущность армянского государства.

Летициа также отметил, что представители различных политических партий и парламентарии Италии решительно осудили это преступление Армении против мирных жителей Азербайджана, выразили свою солидарность с Азербайджаном и призвали Минскую группу ОБСЕ потребовать от Армении вывести свои войска с оккупированных территорий и начать субстантивные переговоры по решению конфликта. Они также призвали свое правительство предпринять во время председательства Италии в ОБСЕ в следующем году максимум усилий для решения этого конфликта, пишет автор.