По предварительной информации, в результате стрельбы есть раненые. Полиция оцепила место происшествия.

Стрельба в клубе «Club Empire» в американском штате Южная Каролина, город Гафни. Об этом, как пишет «Лайф», сообщает телеканал Fox, со ссылкой на местную полицию. Также сообщается о множестве раненых.