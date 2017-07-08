Стрельба в клубе «Club Empire» в американском штате Южная Каролина, город Гафни. Об этом, как пишет «Лайф», сообщает телеканал Fox, со ссылкой на местную полицию. Также сообщается о множестве раненых.
Дата: 2017/07/08 15:48
Раздел: Мир
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